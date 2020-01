Ferrovie: DB Cargo Italia cerca Customer Service Center Specialist

DB CARGO ITALIA S.r.l. è una società del Gruppo tedesco DB inserita nel network internazionale che detiene la leadership nei trasporti e logistica a livello globale con la rete più ampia e la maggior capacità nel settore ferroviario trasporto merci.

In un’ottica di potenziamento dell’Unità Transport Management, che è responsabile della gestione dei trasporti nazionali ed internazionali oltre che della programmazione di breve termine e della gestione operativa delle tracce orario dei treni, è alla ricerca di un/una:

Customer Service Center Specialist

da inserire nella Centrale di Coordinamento Operativa.

Le attività affidate alla nuova risorsa saranno principalmente: la gestione di tutto il flusso informativo verso la casa madre, i clienti, i terminalisti e le imprese partner; il monitoraggio in tempo reale della circolazione dei treni; la reportistica sul trasporto merci effettuato ed analisi dei dati di circolazione; la gestione della documentazione tecnica e commerciale; l’interfaccia tra il cliente e altre funzioni aziendali per qualsiasi problematica inerente al trasporto.

La risorsa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di Scuola Media Superiore o Diploma di Laurea; esperienze pregresse in attività di assistenza al cliente. Precedenti esperienze in ambito ferroviario/trasporti e logistica costituiranno titolo preferenziale; buona conoscenza dei pacchetti applicativi di Office 365; buona conoscenza della lingua inglese e tedesca (liv. B2), gradita l’eventuale conoscenza della lingua francese; buona capacità organizzativa e gestionale oltre che precisione e resistenza in situazioni di stress; disponibilità e attitudine a lavorare su turni; flessibilità e capacità di problem solving; disponibilità a brevi spostamenti.

Sede di lavoro: Novate Milanese (MI)

Tipologia contrattuale: Tempo indeterminato

Orario di lavoro: Full Time

Per maggiori informazioni e per inoltrare la propria candidatura, di seguito il link.