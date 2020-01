Ferrovie: GTS avvia formazione per macchinisti ferroviari

L’operatore europeo del trasporto intermodale delle merci GTS, ha annunciato la collaborazione con Rail Academy, finalizzata alla formazione di nuove risorse per l'attività di conduzione di treni e locomotori.

Rail Academy è un centro di formazione riconosciuto dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) che organizza, gestisce ed eroga corsi di alta formazione professionale in ambito ferroviario.

Sia a livello europeo che italiano, la domanda di mercato del comparto ferroviario, soprattutto delle imprese cargo, negli ultimi anni, ha evidenziato il bisogno di figure specializzate e in particolar modo quelle di macchinisti. Solo nel nostro Paese sono circa 3000 quelle di cui avrà bisogno il comparto per i prossimi 3 anni.

“Anche noi di GTS - dichiara il Ceo Alessio Muciaccia - siamo alla ricerca di macchinisti: 10 primi agenti, cioè con piena responsabilità del convoglio, da assumere subito a tempo indeterminato e altri 10 entro la fine dell'anno. Anche per questo abbiamo avviato una collaborazione con Rail Academy. È una vera e propria accademia che apre i suoi corsi a privati che vogliono intraprendere la carriera nel settore ferroviario, nonché a personale delle imprese ferroviarie, gestori infrastruttura e di altri enti di settore”.

La formazione avviene secondo i nuovissimi standard qualitativi dei programmi didattici, con strumenti e metodi all'avanguardia e tecnologie innovative.

“Nel dettaglio, i corsi che proponiamo in calendario - spiega Roberto Salamone, direzione tecnica RA - sono finalizzati a fornire conoscenze professionali su attività di sicurezza quali manutenzione dei veicoli, preparazione dei treni e, con avvio già fissato al 30.03.2020, il percorso relativo alla condotta dei treni. Tutti gli allievi avranno la possibilità di provare sul "campo" quanto acquisito in aula, con attività di laboratorio ed esercitazioni presso importanti aziende del settore. Questa tipologia di formazione altamente professionalizzante permette ad oggi di accedere con alte percentuali di successo nel mondo del lavoro, cogliendo concrete opportunità di occupazione in ambito ferroviario su territorio nazionale”.