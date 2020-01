Ferrovie: buone opportunità di lavoro in Italo

La società privata Italo, ricerca personale e organizza a tal fine Italo Station Day.

L’appuntamento è per giovedì 30 Gennaio 2020 a Milano, dove sarà possibile essere selezionati dagli HR Italo per il ruolo di Hostess e Steward di Stazione. Gli interessati devono presentare la loro candidatura sul sito della società e partecipare alla preselezione online per poi essere convocati all'evento.

Le attività di Hostess e Steward di Stazione prevedono:

Accogliere i viaggiatori in stazione, curandone il comfort e le relazioni; Erogare i servizi previsti in stazione nonché le necessarie attività di vendita dei prodotti commercializzati. Gestire il processo di informazione offrendo supporto ai viaggiatori. Curare il decoro e riordino degli ambienti di Casa Italo e Lounge. Instaurare un rapporto di fiducia con i propri Viaggiatori offrendo ascolto, professionalità, passione ed educazione. Supportare lo Station Manager per tutte le attività di Casa Italo e Lounge. Rappresentare nello stile e nei comportamenti il Brand e i Valori Italo.

I Requisiti richiesti sono: Titolo di studio: Diploma/Laurea. Esperienza Lavorativa: > 2 anni (preferenziale). Settore lavorativo preferenziale: Vendita, Turismo, Trasporto, Servizi alla persona. Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Ottima conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di una seconda lingua costituirà requisito preferenziale.

Le Soft Skills: Attitudine alla vendita; Sorriso ed empatia relazionale; Capacità comunicative; Problem solving operativo; Autonomia e dinamismo; Orgoglio nel servizio e orientamento al cliente; Precisione e attenzione all'ordine.

Le Sedi di lavoro sono: Venezia, Verona, Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze e Roma.

Il superamento della selezione svolta durante la giornata di Talent Day prevederà l’inserimento al corso di formazione per Station Hostess & Steward che si terrà a Roma a Febbraio 2020 e avrà una durata di circa 3 settimane (Per i residenti fuori dalla regione Lazio sarà previsto un rimborso di vitto e alloggio). Gli idonei al corso potranno ricoprire il ruolo di H/S di Stazione con contratto di Somministrazione con Agenzia Adecco.

Il link per candidarsi.