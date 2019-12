Ferrovie: "Lavora con noi", posizioni aperte fino a gennaio 2020 nel Gruppo FS

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ricerca ancora persone determinate e appassionate da formare e inserire nelle sue fila.

In questo momento sono aperte le candidature per diverse posizioni, vediamole nel dettaglio.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Gruisti da inserire in Terminali Italia Srl presso la Direzione Operativa del Terminal di Marzaglia (MO). Candidatura entro il 20 dicembre 2019.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta ricercando un Responsabile Commerciale da inserire in Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. sulla sede di Genova. Candidatura entro il 7 gennaio 2020.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta ricercando uno Specialista Compliance in ambito assicurativo da inserire in Ferrovie dello Stato Italiane SpA. Candidatura entro il 6 gennaio 2020.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sta ricercando un Account Assicurativo da inserire in Ferrovie dello Stato Italiane SpA. Candidatura entro il 6 gennaio 2020.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca uno Specialista Contenzioso Legale da inserire in Ferrovie del Sud Est e SA S.r.l con sede Bari. Candidatura entro il 6 gennaio 2020.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Specialista Bilancio da inserire in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sulla sede di Roma. Candidatura entro il 7 gennaio 2020.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca IT Contract Management Specialist da inserire in FSTechnology SpA per le sedi di Roma e Milano. Candidatura entro il 9 gennaio 2020.

- Trenitalia ricerca JUNIOR INTERNATIONAL ACCOUNT - American English mother tongue. Candidatura entro il 7 gennaio 2020.

- Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca un Internal Auditor per QBuzz B.V. Sede di Amersfoort, Paesi Bassi.

Per tutte le candidature fare riferimento al sito internet raggiungibile cliccando qui.