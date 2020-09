Ferrovie: con Trenitalia in Svizzera si viaggia in 2 e paga 1

Trenitalia viene incontro ai turisti dell'ultima ora con la Promo 2x1 che permette di partire da Milano, Monza, Como, Gallarate e Stresa, con un EuroCity, pagando un solo ticket per 2 persone.

Un altro timido passo verso un auspicato ritorno alla normalità, per un'offerta con biglietti acquistabili fino all'11 ottobre e che consente di prenotare i viaggi che vanno dal 15 settembre al 31 ottobre. L'agevolazione è soggetta alla disponibilità dei posti e può essere acquistata fino a 3 giorni prima della partenza.

Ogni giorno sono 32 i collegamenti tra l'Italia e la Svizzera: otto per Ginevra, sei per Basilea via Berna, sei per Basilea via Lucerna e 16 per Zurigo.

Fonte FS News