Ferrovie: la nuova promozione week-end Estate Insieme di Trenitalia

Due nuove offerte promozionali da Trenitalia con i treni regionali per l’estate 2020: Estate Insieme ed Estate Insieme XL.

Estate Insieme di Trenitalia è la promozione grazie alla quale sarà possibile viaggiare per 4 fine settimana consecutivi al prezzo di 49 euro, mentre con l’offerta Estate Insieme XL si potrà viaggiare per tutti i week-end fino al 28 settembre 2020 a soli 149 euro sempre sui treni regionali. Nel dettaglio sarà possibile partire dalle ore 12 del venerdì alle ore 12 del lunedì successivo.

Per acquistare le due promozioni si dovrà accedere dal form di acquisto che si trova nella pagina del sito di Trenitalia alla sezione “altro/miglior prezzo”. Sarà poi necessario cliccare sul tab “altri servizi” e selezionare la promo, scegliere la promozione preferita dal menu a tendina e infine stabilire da quando far partire la promozione.

Trenitalia ricorda che entrambe le promozioni saranno titoli di viaggio nominativi che consentiranno viaggi illimitati in seconda classe su tutti i treni regionali, su quelli veloci, su quelli metropolitani di Trenitalia negli orari indicati. Il titolo risulterà già convalidato a partire dal giorno selezionato in fase di acquisto. Tale offerta non si potrà cambiare né rimborsare e inoltre non sarà possibile il cambio del nominativo o delle riduzioni.