Ferrovie: con le vacanze a Riccione l'hotel rimborsa il treno

La comodità del treno e la convenienza di un hotel che rimborsa il biglietto di viaggio e azzera la tassa di soggiorno.

“Riccione in treno” cresce e si arricchisce di nuove occasioni per chi sceglie la Perla Verde per le proprie vacanze e le Frecce o gli Intercity di Trenitalia per raggiungerla, grazie alla rinnovata collaborazione tra la società di trasporto del Gruppo FS Italiane e il Comune di Riccione, insieme a Federalberghi. Molte le soluzioni di viaggio che consentono di lasciare a casa la propria auto e tanti gli alberghi aderenti a questa promozione, divenuta oramai un marchio di fabbrica dell’estate di Riccione.

A chi pernotterà almeno 7 notti in uno degli hotel aderenti al circuito sarà rimborsato il viaggio di andata (fino a 40 euro a persona negli hotel a 3 e 4 stelle e fino 25 euro in quelli a 1 e 2 stelle), mentre chi estenderà la vacanza fino a due settimane non dovrà pagare nemmeno il biglietto del ritorno (fino a 80 euro a persona negli hotel a 3 e 4 stelle e fino a 50 euro in quelli a 1 e 2 stelle). Inoltre, a tutti gli ospiti della promozione Riccione in treno il Comune di Riccione non applicherà la tassa di soggiorno.

In estate raggiungere la città romagnola da Milano, Torino, Venezia, Bolzano e Roma in treno, comodamente e senza cambi, è ancora più facile. L’orario estivo 2020 conta ben 18 Frecce (16 giornaliere + 2 periodiche) e 14 InterCity (12 giornaliere + 2 periodiche) con fermata a Riccione e biglietti acquistabili su tutti i canali di vendita di Trenitalia.

Per il sindaco Renata Tosi “la collaborazione oramai rodata tra il Comune di Riccione, Trenitalia e Federalberghi Riccione, in un’estate in cui il turismo è soprattutto nazionale, è sempre più importante. Dare la possibilità agli italiani di raggiungere, in maniera confortevole e sicura, una delle maggiori località balneari della Penisola, credo sia per tutti i partner di questa iniziativa un’occasione importante e una valore aggiunto”.

Dello stesso avviso il presidente di Federalberghi Riccione, Bruno Bianchini: “Anche nel 2020 abbiamo pensato di riproporre l’operazione al Riccione in Treno in collaborazione con il Comune di Riccione e Trenitalia nonostante le note difficoltà della primavera appena trascorsa proprio per proseguire una tradizione di offerta/proposta che parte dal 2005 e che tanto ha dato a Riccione sotto molti punti di vista.

Stiamo ricevendo notevoli risultati di interesse per l’iniziativa dalle province storiche, da Milano e da Torino, anche la Direttrice Bolzano – Trento/Verona, parziale novità, sta iniziando a dare le prime soddisfacenti risposte a seguito di campagne mirate. Riteniamo che, specie quest’anno, Federalberghi debba esprimere gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno reso possibile riproporre questa iniziativa”.