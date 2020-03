Ferrovie: Italo lancia la promozione per la Festa del Papà

In occasione della festa del papà Italo Treno lancia la super offerta con sconti dal 20 al 40%.

Per usufruire della promozione, bisognerà prenotare entro le ore 15 di oggi 16 marzo utilizzando il codice promozionale “SUPER”. Si potrà viaggiare dal 4 aprile al 24 luglio 2020 in tariffa low cost e in ambiente smart, comfort e prima. In quest’ultimo caso lo sconto applicato, però, sarà del 20%. I posti disponibili totali saranno duecento mila mentre la tariffa non sarà né modificabile né rimborsabile.

Inoltre chi si iscriverà al Programma Fedeltà “Italo più” potrà ricevere numerosi benefici. Si potrà in primis avere 1 biglietto gratis ogni cinque viaggi che si faranno ed inoltre più si viaggerà comodi più si accumuleranno punti.

Il viaggio gratuito, si potrà ricevere con l’accumulo di 1.800 punti mentre ci saranno tante altre promozioni dedicate per le quali si dovrà soltanto accedere alla propria pagina personale.

Si ricorda che i punti verranno accreditati sul proprio profilo alla conclusione del viaggio ma potrebbero volerci fino a 7 giorni. Tutti quelli che avranno acquistato un prodotto oppure un servizio da parte dei partner di Italo, invece, dovranno attendere circa 45 giorni dalla data di utilizzo del servizio o del prodotto.

Per maggiori informazioni e per l'acquisto dei biglietti visitare il sito italotreno.it.