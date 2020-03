Ferrovie: da Trenitalia le offerte “Promo Plus 3” e “Promo Plus 5”

Promo Plus 3 e Promo Plus 5 sono le due promozioni di Trenitalia che potranno essere acquistate entro il 31 marzo per viaggiare per 3 o 5 giorni consecutivi a partire dal giorno in cui si deciderà di intraprendere il viaggio sui treni regionali e non solo.

Nel dettaglio, l’offerta consentirà di effettuare viaggi illimitati in seconda classe non soltanto su treni regionali ma anche regionali veloci e metropolitani di Trenitalia indipendentemente dall'origine o dalla destinazione del viaggio. La promo si potrà acquistare presso le biglietterie e le self – service di stazione e le Agenzie di Viaggio, o sul sito web.

Il costo della Promo Plus 3 (3 giorni consecutivi dalla data scelta) è di 40 euro per tutti. Per i ragazzi tra i 4 e i 12 anni non compiuti, è di 20 euro. Il costo della Promo Plus 5, invece, è di 60 euro per 5 giorni consecutivi dalla data scelta. Per i ragazzi, dai 4 ai 12 anni non compiuti è di 30 euro.

Chi vorrà acquistare una delle due promozioni dovrà accedere alla sezione “Abbonamenti e carnet” dal sito web di Trenitalia. Si dovrà poi cliccare sul tab “Altri Servizi” e scegliere la seguente dicitura “Abbonamenti Plus”.

Ovviamente si dovrà scegliere la durata tra Plus 3GG oppure Plus 5GG e la tipologia per adulti o ragazzi. Poi si dovrà inserire il numero dei biglietti che si vogliono acquistare ed infine impostare la data nella quale si vorrà iniziare a viaggiare. Trenitalia ricorda a tutti che l’offerta è valida entro e non oltre il 31 del mese in corso.

Il link per maggiori informazioni.