Ferrovie: Italo Treno regala 1 mese di Now Tv e lancia offerte viaggi Special da 9,99 euro

Italo Live è il grande intrattenimento del quale si potrà fruire gratis a bordo dei treni Italo.

Basterà soltanto collegarsi al Wi-Fi gratuito, inserire la e-mail e navigare in tutta serenità. La speciale iniziativa proposta è la possibilità di poter accedere ad una vasta selezione di contenuti di Now Tv.

Per accedere a tale offerta ci si dovrà recare nella sezione gift box del portale ItaloLive e si avrà 1 mese del pacchetto serie tv e show di Now Tv in streaming gratis sul dispositivo che si preferisce. Al termine del mese, l’abbonamento si rinnoverà a 9,99 euro salvo aumenti di importi dovuti perché l’aliquota è rincarata o per altre disposizioni normative.

Sarà però possibile disattivare l’abbonamento entro le ventiquattro ore prima della scadenza del periodo di visione. Tutti i costi e le informazioni si troveranno sulla pagina ufficiale nowtv.it.

L’offerta Italo Special

“Ci sono giorni più speciali di altri”: questa è la promozione proposta da Italo Treno per alcuni giorni della settimana. Nel dettaglio si potrà partire il martedì, il mercoledì ed il giovedì per viaggi dalle ore 10.30 alle 14.30 e dalle ore 20 in poi con prezzi a partire da 9,90 euro. La promozione è soggetta a disponibilità ed il costo potrebbe variare a seconda dell’anticipo dell’acquisto.

Italo comunica inoltre che una volta acquistati i biglietti non si potranno modificare e non si potrà richiedere il rimborso. L’offerta, infine, si potrà comperare fino a due giorni prima della partenza del treno su tutti i canali e consentirà l’accumulo di punti Italo Più.