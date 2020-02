Ferrovie: con FS Italiane e Trenitalia agevolazioni per ingresso Palazzo Strozzi a mostra di Tomás Saraceno

Offerta 2x1 per i passeggeri di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) che visiteranno la mostra Tomás Saraceno. Aria in programma a Palazzo Strozzi a Firenze dal 22 febbraio al 19 luglio 2020.

Trenitalia, partner dell’evento, riserva l’offerta ai clienti titolari CartaFRECCIA in possesso di un biglietto di una delle oltre 100 Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) che ogni giorno raggiungono Firenze. I viaggiatori, per accedere all’esposizione in due al prezzo di una sola persona, dovranno presentare al botteghino di Palazzo Strozzi un biglietto delle Frecce con la data di viaggio antecedente al massimo di cinque giorni rispetto a quella della visita alla mostra.

La stessa promozione sarà valida anche per i viaggiatori in possesso di un abbonamento regionale - mensile o annuale – valido per viaggiare in Toscana.

Con il sostegno all’evento il Gruppo FS Italiane conferma il suo impegno a favore del mondo della cultura a fianco di importanti Istituzioni. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile ed economico del Paese.

