Ferrovie, l’offerta Italo per San Valentino 2020: sconti fino al 60%

Italo Treno ha lanciato una super offerta per oggi San Valentino 2020.

La promo si potrà acquistare fino al 17 febbraio 2020 e riguarderà sconti dal 20 fino al 60% per viaggiare in categoria “Smart” e “Comfort”. Italo Treno sulla sua pagina ufficiale ha lanciato per oggi, San Valentino, una promozione dedicata agli innamorati.

Chi acquisterà un biglietto entro le ore 15 del 17 febbraio per viaggi dal 22 febbraio al 28 maggio in ambiente “Smart” o “Comfort” potrà ricevere sconti che andranno dal 20% fino ad arrivare al 60%. Sarà però necessario in fase di acquisto inserire il codice promozionale “AMORE”.

Italo Treno comunica inoltre che tale offerta sarà soggetta a disponibilità di biglietti per acquisti in tariffa low cost e, come detto, in ambiente “Comfort” e “Smart”. Inoltre tale promo sarà modificabile ma non rimborsabile.

Maggiori informazioni sul sito di Italo Treno.