Ferrovie: San Valentino al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Storia e amore si uniscono al Museo di Pietrarsa, trasformato per l’occasione in luogo romantico pronto ad accogliere gli innamorati nel giorno di San Valentino.

Venerdì 14 febbraio Fondazione FS aprirà le porte del Museo alle coppie con la promo 2x1: un solo biglietto di 7 euro per due persone. Per la speciale ricorrenza i cancelli resteranno aperti fino alle 19.30 per consentire di ammirare il suggestivo tramonto sul Golfo di Napoli da una posizione privilegiata costituita dalle terrazze-giardino dell’ex opificio borbonico.

Tante le attrazioni comprese nel biglietto d’ingresso: dal virtual tour sulla storica locomotiva Bayard e sulla carrozza reale del primo treno Napoli – Portici, alla splendida carrozza salone del treno presidenziale illuminata per l’occasione, che vide a bordo la coppia reale Umberto di Savoia e Maria Jose del Belgio.

Non ultimo il nuovo simulatore di guida installato su un treno d’epoca: l’automotrice ALn772 che gli appassionati ben conoscono, dove si può vivere l’emozionante esperienza di guidare, con un elevato livello di realismo, una storica “littorina” per un percorso ideale tra le bellezze d'Italia.

Per tutte le informazioni sul Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa, e il calendario di eventi e attività programmate, è possibile consultare sia il sito fondazionefs.it che le fanpage ufficiali su Facebook e Instagram. Maggiori informazioni anche telefonando al numero 081.47.2003 o inviando una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .