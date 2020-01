Ferrovie: gli sconti Italo Treno per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020

Con Italo Treno si potrà raggiungere il comune di residenza per votare alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio che ci saranno in Emilia Romagna e in Calabria.

Chi acquisterà un biglietto entro tale data in tariffa flex o economy, in ambiente smart o comfort potrà avere sconti fino al 60%.

Per fruire dello sconto il viaggio di andata dovrà essere fatto tra il 17 gennaio ed il 26 gennaio mentre quello di ritorno tra il 26 gennaio ed il 5 febbraio. Sarà consentita anche la modifica o la cancellazione del biglietto (quest’ultima fino a 3 minuti prima della partenza del treno) chiamando il numero dell’assistenza Italo 892020.

Per acquistare il ticket sul sito si dovrà cliccare sulla voce “acquista con sconto elezioni” scegliendo poi la tratta e la data di viaggio. Si dovrà poi selezionare una delle due tariffe abbinate allo sconto e precedere con la prenotazione. In alternativa si potrà chiamare l’assistenza Italo al numero su fornito o rivolgersi alla biglietteria Italo di stazione. Infine con sé nel viaggio di ritorno si dovrà portare la tessera elettorale vidimata e il documento di identità.

Maggiori informazioni sul sito di Italo Treno.