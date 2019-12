Ferrovie, Italo: “2 poltrone per 1” per l’arrivo al cinema di Jumanji: The Next Level

Il Natale si avvicina e Italo continua a regalare sorprese ai suoi passeggeri.

Dopo un’estate in compagnia di Spiderman, uno dei supereroi più amati di sempre, il Natale di Italo porta con sé un regalo a tutti gli iscritti al programma fedeltà Italo Più.

Torna infatti “2 poltrone per 1”, dando ai viaggiatori la possibilità di partecipare al contest “Con Italo è un Natale di livello” lanciato in occasione dell’uscita di Jumanji: The Next Level, nuovo episodio della fortunata saga Jumanji.

Diretto da Jake Kasdan e interpretato da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Danny DeVito e Danny Glover, in questa nuova avventura la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo, i protagonisti dovranno addentrarsi in zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti alle montagne innevate.

Il film sarà nelle sale dal 25 dicembre ed Italo ha deciso di premiare la fedeltà dei suoi viaggiatori regalando al fortunato vincitore estratto una giornata di avventura mozzafiato al Jungle Adventure Park di San Zeno (in provincia di Verona), per concedersi una piacevole esperienza nella natura all’insegna del divertimento.

Non finisce qui: per rilassarsi dopo la giornata trascorsa al parco avventura, il Best Western Plus Hotel De’ Capuleti di Verona aspetta il suo ospite per un soggiorno di 3 notti all’insegna del benessere e della cultura in una delle località più affascinanti del nostro Paese. La città veneta è facilmente raggiungibile con Italo, che la connette al resto del network con 24 servizi giornalieri.

Fra gli altri premi in palio ci sono anche 30 kit merchandising del film per affrontare le situazioni più disparate, come faranno i protagonisti di questo nuovo episodio!

L’iniziativa dedicata agli iscritti al programma fedeltà Italo Più, nata dall’accordo tra Italo e la Warner Bros. Entertainment Italia e dalla collaborazione con l’agenzia Camelot, dà la possibilità di vincere questi fantastici premi a tutti coloro che parteciperanno entro il 6 gennaio 2020. Regolamento completo su www.italotreno.it e www.promo2poltroneper1.it