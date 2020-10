Modellismo: da CFB e ACME il modello esclusivo della E.652.058

ACME e Centro Femodellistico Bolognese ancora una volta insieme per una macchina particolare.

Alla presentazione che si è tenuta oggi pomeriggio nel negozio di modellismo di Lugo, è stata finalmente svelata la novità che nasce dalla collaborazione tra le due dinamiche realtà.

Si tratta della E.652.058, una Tigre a suo modo decisamente unica. La locomotiva, infatti, ha circolato per diverso tempo con una livrea ibrida, per buona parte originale in Grigio Perla e Blu Orientale ma con il tetto in verde XMPR.

Con questa strana configurazione è stata protagonista sui binari italiani tra la prima e la seconda metà degli anni 2000 salvo ricevere in un secondo tempo la cromia XMPR completa.

Il modello congiunto di CFB e ACME la riproduce nell'epoca più recente visto che si caratterizza per la presenza anche della tipica "scrostatura" sulle fasce blu presente come al vero sia sui frontali che sulle fiancate all'altezza dei finestrini dei Personale di Macchina.

La Tigre viene venduta come articolo 90157 con consegna immediata ed è disponibile in serie limitata di 140 esemplari al prezzo di 239,00 Euro spedizione inclusa.

Per informazioni e ordini rivolgersi al CFB di Bologna.