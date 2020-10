Modellismo: rimandata la Spielwarenmesse di Norimberga del 2021

La notizia era nell'aria ma ora è diventata ufficiale.

La Spielwarenmesse di Norimberga, la fiera più importante per il settore del modellismo, è stata rimandata alla prossima estate.

Normalmente la manifestazione si svolge a cavallo tra Gennaio e Febbraio di ogni anno ma nel 2021 il Covid costringe a posticipare a tempi migliori.

La spiegazione arriva direttamente dall'organizzazione: "Per la prima volta nella sua lunga storia, la principale fiera del giocattolo al mondo è stata rinviata all'estate dall'organizzatore Spielwarenmesse eG. La decisione è stata presa tenendo in considerazione l'aumento dei tassi di infezione e ulteriori restrizioni ai viaggi".

Del resto, si tratta di una fiera di proporzioni mondiali, che raccoglie espositori da tutto il mondo, quindi difficilmente gestibile in una situazione come quella attuale. Al momento, tuttavia, non è stata annunciata una data precisa per il recupero.