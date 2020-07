Modellismo: Roco presenta la Taurus per i 60 anni

La casa fermodellistica Roco festeggia un compleanno importante nel 2020 e, naturalmente, la giusta locomotiva "opera d'arte" non poteva mancare.

L'elaborato design di una Taurus è stato nuovamente creato in collaborazione con l'artista Gudrun Geiblinger. Il "ponte spazio temporale" parte dalla fondazione di Roco con la produzione di giocattoli per bambini, come il noto secchio di sabbia, ai capolavori di oggi del mondo del modellismo ferroviario.

Perché 60 anni di Roco significano sei decenni di innovazione e tecnologia su "piccola scala", ma in "larga scala". Ovviamente, il marchio non manca con la sua evoluzione dalla scritta Roco degli anni passati a quella di oggi.

Il modello raffigura la 1116 199 delle ferrovie austriache ÖBB che è utilizzata alla testa di treni passeggeri e merci anche nei paesi limitrofi all'Austria ma che purtroppo, per le sue caratteristiche, non può venire in Italia.

Il modello verrà rilasciato solo una volta nell'anno dell'anniversario, per cui adesso o mai più. Articolo 70485 per la versione analogica mentre articolo 70486 per la versione Sound. Prezzi non popolari: 294,90 per la prima e 379,90 per la seconda.

Per l'occasione, Roco lancia anche un concorso fotografico, con il regolamento rintracciabile sul suo sito web.