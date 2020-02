Modellismo: il Coronavirus "cancella" il Model Expo Italy di Verona

Il Coronavirus si abbatte anche sul modellismo ferroviario.

"Veronafiere considera la sicurezza e la salute di espositori, visitatori, ospiti, dipendenti e collaboratori priorità assolute nello svolgimento della propria attività, nell’ambito della quale ha garantito sempre standard molto elevati.

Per questo Veronafiere sta attentamente monitorando gli sviluppi legati alla diffusione del virus COVID-2019, attenendosi alle linee guida di prevenzione indicate dal ministero della Salute, alle indicazioni previste dall’ordinanza emanata il 23 febbraio 2020 dal ministero della Salute d’intesa con la Regione del Veneto e ai relativi chiarimenti applicativi.

L’ordinanza prevede in particolare e in via cautelativa la sospensione fino a domenica 1 marzo 2020 di manifestazioni, iniziative ed eventi che determinano la significativa concentrazione di persone in luoghi pubblici e privati, con possibilità di modifiche a seguito del variare dello scenario.

Veronafiere, pur non avendo rassegne in calendario nella settimana indicata nell’ordinanza bensì in quella successiva e dovendo comunque adempiere ad un programma di attività allestitive nel periodo soggetto a restrizione, comunica il rinvio delle rassegne Model Expo Italy ed Elettroexpo e della mostra-convegno Innovabiomed.

Innovabiomed, in calendario martedì 10 e mercoledì 11 marzo, sarà quindi posticipata a lunedì 15 e martedì 16 giugno 2020.

Model Expo Italy ed Elettroexpo, invece, previste in calendario sabato 7 e domenica 8 marzo, si terranno sabato 21 e domenica 22 novembre 2020.

Veronafiere comunicherà tempestivamente ogni altra variazione eventualmente necessaria rispetto a ulteriori ordinanze delle autorità preposte in materia di salute pubblica".