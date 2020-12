Ferrovie: Ancora carri merci in disuso per il Teatro Binario di Cotignola

Ancora carri dismessi che trovano una sistemazione e ancora a Cotignola.

Qualche giorno fa altri due carri chiusi Tipo G, se vediamo bene, dismessi da Mercitalia, sono partiti dallo scalo merci di Forlì con un trasporto eccezionale e sono giunti nel giardino del Teatro Binario, un teatro speciale nato accanto alla stazione ferroviaria, di cui utilizza alcuni spazi dismessi e ristrutturati grazie a un accordo tra Ferrovie dello Stato e Amministrazione Comunale.

A gestirlo c'è l’associazione di promozione sociale Cambio Binario avente come obiettivo trasformare i carri in disuso in una sala prove musicale, dotata di attrezzature all’avanguardia, per favorire la nascita di gruppi e nuove proposte nel campo della musica.

Il Teatro Binario conta oggi su un palcoscenico e 84 posti a sedere ricavati all’interno dell’ex magazzino merci della stazione, un giardino per rappresentazioni all’aperto e foyer, camerini e bar realizzati all’interno di vagoni ferroviari non più in uso.