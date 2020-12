Ferrovie: Il Coradia iLint di Alstom completa con successo tre mesi di test in Austria

Il Coradia iLint di Alstom, il primo treno a celle a combustibile a idrogeno al mondo, ha appena completato tre mesi di servizio di prova con successo sulle linee regionali delle ferrovie austriache ÖBB.

Questo avviene subito dopo aver ricevuto l'approvazione ufficiale dalla massima autorità ferroviaria del paese, il Ministero federale austriaco per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia (BMK).

Questi importanti traguardi fanno dell'Austria il secondo paese in Europa, dopo la Germania, ad approvare completamente il Coradia iLint come alternativa priva di emissioni alle automotrici Diesel. Alstom sottolinea ancora una volta la sua posizione di leader mondiale nella mobilità a idrogeno su rotaia: nessun altro produttore di treni può attualmente offrire un treno a idrogeno collaudato e pronto per la produzione in serie.

“Siamo immensamente orgogliosi di confermare che il Coradia iLint ha dimostrato di essere adatto a tutti i percorsi di servizio - anche sui tratti ripidi le sue prestazioni sono convincenti. Per non parlare del nostro orgoglio per il fatto che il treno ha ora ricevuto l'approvazione ufficiale in Austria. Mi congratulo anche con ÖBB per essere stato un pioniere nel testare la tecnologia dell'idrogeno su rotaia in Austria", ha dichiarato Gian Luca Erbacci, Vicepresidente senior di Alstom Europe.

Durante i tre mesi di test su quattro percorsi impegnativi nella Bassa Austria meridionale, Vienna e nella Stiria orientale, ÖBB e i suoi passeggeri hanno assistito all'operatività e alle prestazioni della nuova tecnologia di guida basata su celle a combustibile, anche su tratti di binari ripidi e nelle condizioni climatiche più diverse. ÖBB è molto positiva riguardo al treno a idrogeno e al test. Dopo il successo dell'operazione in Austria, i dati raccolti verranno ora analizzati per perfezionare ulteriormente la questa nuova tecnologia.