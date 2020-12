Ferrovie: Roma-Lido tra le peggiori d’Italia ma presto un miglioramento

“Sui treni il servizio è stato di assoluto livello. La competenza della regione prosegue poi con il trasporto extra-urbano su gomma, ovvero Cotral".

"Poi dentro i confini romani c’è Atac che è un’azienda del Comune di Roma. Per quello che è di nostra competenza stiamo rafforzando le linee che dalla regione si riversano su Roma, per contribuire a scaricare anche i mezzi pubblici di Atac. Dobbiamo garantire alle persone di muoversi in sicurezza, ogni giorno con azioni diverse ma organizzate in maniera integrata”.

Così Mauro Alessandri, assessore ai lavori pubblici e ai trasporti della Regione Lazio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“La Roma-Lido è una delle peggiori d’Italia, proprio per questo abbiamo messo in campo azioni che prevedono dall’estate prossima il risubentro nella gestione della Regione che in questo momento la ha affidata ad Atac. Siamo nel pieno dell’azione su come produrre una svolta attraverso investimenti sulle infrastrutture, la gara per l’acquisto dei nuovi treni è già stata fatta. Chi ha le competenze deve esercitarle fino in fondo con attenzione”.

Foto 1 di Van Loon - Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20304267