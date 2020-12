Ferrovie, Spagna: Renfe pronta a lanciare la sua nuova piattaforma di mobilità integrata RaaS

Il Consiglio di amministrazione di Renfe ha approvato l'avvio della procedura di gara per lo sviluppo della piattaforma di mobilità globale "Renfe as a Service" (RaaS).

Con questa piattaforma l’operatore prevede di attirare sui treni un minimo di 650.000 nuovi clienti, che genereranno 1,8 milioni di nuovi viaggi in cinque anni, aumentando le vendite di biglietti ferroviari nei corridoi principali tra il 3% e il 4%. La gara avrà un importo totale massimo di 39,4 milioni di euro per cinque anni, compresi gli investimenti nella costruzione della piattaforma, le spese derivate e una parte di incentivi per obiettivi.

RaaS è uno strumento digitale che offrirà una soluzione di mobilità completa a tutti i cittadini, consentendo di pianificare i viaggi dal momento in cui il cliente lascia la propria casa fino all'arrivo a destinazione e di riservare tutti i servizi aggiuntivi necessari durante il viaggio a destinazione. Sarà una piattaforma aperta, inclusiva e di integrazione per i diversi operatori del nuovo ecosistema della mobilità. Un'iniziativa coerente con gli obiettivi del Piano Strategico aziendale per i prossimi anni e con la Strategia per la Mobilità ideata dal Ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana (MITMA).

In questo modo Renfe vuole continuare a essere l'operatore ferroviario di riferimento, ma anche diventare un operatore di mobilità integrata e accompagnare l’utente durante tutto il viaggio. Con questa piattaforma, il cliente non solo può pianificare il proprio viaggio porta a porta, ma avrà anche accesso a mappe, messaggi in grado di guidarlo nell'intermodalità, consigli di percorsi migliori una volta iniziato il viaggio, ecc.

L'operatore metterà in gara nei prossimi giorni il bando per selezionare un partner tecnologico e commerciale per lo sviluppo del RaaS, utilizzando un modello che prevede un costo fisso ma variabile a seconda del successo del progetto. Questo modello di successo garantisce il coinvolgimento dell'aggiudicatario nello sviluppo commerciale del progetto.

Obiettivo di questa gara non è un mero impianto tecnologico, ma piuttosto si tratta di progettare, costruire e commercializzare un nuovo modello di business supportato da una piattaforma digitale per offrire una nuova esperienza di servizi di mobilità.

La previsione di Renfe è che questa nuova piattaforma tecnologica, che fornirà un'esperienza personalizzata all’utente, possa entrare in funzione entro la fine del 2021 e che fornirà entrate aggiuntive comprese tra 38 e 156 milioni di euro nei prossimi cinque anni. 'Renfe as a Service' cerca di integrare nella stessa piattaforma diverse modalità di trasporto (treno, bicicletta, metro, bus, carsharing, scooter, ecc.) che consentono al cliente una soluzione del primo e dell'ultimo miglio per organizzare il proprio viaggio dall'inizio alla fine, attraverso un unico pagamento e tutto questo senza uscire dall'applicazione.

RaaS sarà una piattaforma capace di incorporare la più ampia offerta di trasporto pubblico e privato possibile. Per la sua implementazione, RaaS cercherà accordi con società di trasporto pubblico, società di micromobilità, car sharing, produttori di tecnologia e sistemi di pagamento.

L'obiettivo è quello di creare nei prossimi anni una piattaforma leader nel mercato della mobilità, in un contesto di concorrenza ferroviaria e una crescente offerta di servizi, mantenendo quei di valori di affidabilità, fiducia, sicurezza e servizio ad alto valore aggiunto che caratterizzano Renfe.

Ciò che spinge un cliente a scegliere Renfe sarà il motore trainante di RaaS, ovvero offrire servizi di primo e ultimo miglio, preferibilmente associati ai viaggi in treno e, comunque, a modalità di trasporto sostenibili. In questo modo, inoltre, l'operatore ferroviario collaborerà con i consigli comunali e le amministrazioni territoriali per migliorare l'ecosistema della mobilità dei territori; e promuoverà la trasformazione digitale della società, favorendo un ambiente più digitale e sostenibile nell'intero ecosistema della mobilità.

Con RaaS, Renfe continuerà a mantenere un rapporto diretto con il cliente e trarrà vantaggio dalla progettazione di un nuovo modello di business favorevole ai suoi interessi, all'interno del nuovo contesto competitivo derivato dalla liberalizzazione del trasporto passeggeri. Per fare questo, l'applicazione diventerà un canale utile per il cliente in tutte le fasi del viaggio, dalla pianificazione alla prenotazione, acquisto, viaggio e post viaggio.

Foto di Alfonso Marco Pérez