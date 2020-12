Ferrovie: Tornano i Nightjet ÖBB ma solo per le feste di Natale

I treni internazionali NightJet ÖBB riaprono per poi poi purtroppo richiudere.

A causa delle restrizioni di viaggio causate dalla pandemia le ferrovie austriache hanno infatti ridotto i servizi fino al 9 dicembre 2020 ma si apprestano a farlo anche dopo i giorni festivi dal 10 gennaio all'8 febbraio 2021.

Tra i treni interessati non sembrano esserci almeno per ora gli "italiani" mentre la "prima" ad Amsterdam, originariamente prevista per dicembre, sarà riprogrammata per la prossima primavera. Fino ad allora, i treni notturni circoleranno in questa direzione da e per Düsseldorf.

ÖBB comprende pienamente tutte le misure locali e nazionali che vengono prese per contenere la pandemia ma deve reagire in modo appropriato a questa circostanza in considerazione delle elevate "barriere" sui viaggi. A titolo precauzionale non sono attualmente possibili prenotazioni per i treni interessati dal 10 gennaio al 24 marzo 2021. Nelle prossime settimane seguirà un aggiornamento.

Questi tutti i convogli e la loro situazione con numero treno, percorso, data di prossima riattivazione, data di nuova sospensione e altra data di riattivazione.

NJ 490 Vienna - Amburgo 10. Dic 2020 10. Gen 2021 8. Feb 2021

NJ 491 Amburgo - Vienna 11. Dic 2020 11. Gen 2021 9. Feb 2021

NJ 40490 Vienna - Düsseldorf 10. Dic 2020 10. Gen 2021 -

NJ 40421 Düsseldorf - Vienna 11. Dic 2020 11. Gen 2021 -

NJ 40490 Vienna - Amsterdam - - 8. Feb 2021

NJ 40421 Amsterdam - Vienna - - 9. Feb 2021

NJ 50490 Vienna - Bruxelles - - 9. Feb 2021

NJ 425 Bruxelles - Vienna - - 10. Feb 2021

NJ 420 Innsbruck - Düsseldorf 10. Dic 2020 10. Gen 2021 -

NJ 421 Düsseldorf - Innsbruck 11. Dic 2020 11. Gen 2021 -

NJ 420 Innsbruck - Amsterdam - - 8. Feb 2021

NJ 421 Amsterdam - Innsbruck - - 9. Feb 2021

NJ 40420 Innsbruck - Amburgo 10. Dic 2020 10. Gen 2021 8. Feb 2021

NJ 40491 Amburgo - Innsbruck 11. Dic 2020 11. Gen 2021 9. Feb 2021

NJ 470 Zurigo - Berlin 9. Dic 2020 10. Gen 2021 8. Feb 2021

NJ 471 Berlin - Zurigo 10. Dic 2020 11. Gen 2021 9. Feb 2021

NJ 40470 Zurigo - Amburgo 9. Dic 2020 10. Gen 2021 8. Feb 2021

NJ 401 Amburgo - Zurigo 10. Dic 2020 11. Gen 2021 9. Feb 2021

NJ 236 Venezia - Vienna 12. Dic 2020

NJ 237 Vienna - Venezia 9. Dic 2020

NJ 40233 Vienna - Roma 9. Dic 2020

NJ 40294 Roma - Vienna 12. Dic 2020

NJ 233 Vienna - Milano 9. Dic 2020

NJ 235 Milano - Vienna 12. Dic 2020

NJ 40463 Monaco di Bavaria - Venezia 11. Dic 2020

NJ 40236 Venezia - Monaco di Bavaria 10. Dic 2020

NJ 294 Roma - Monaco di Bavaria 10. Dic 2020

NJ 295 Monaco di Bavaria - Roma 11. Dic 2020

NJ 40295 Monaco di Bavaria - Milano 11. Dic 2020

NJ 40235 Milano - Monaco di Bavaria 10. Dic 2020