Ferrovie: Da Kiruna Wagon l'innovativo carro Side Loader XL

Un nuovo e innovativo carro circola sui binari d'Europa.

Lo ha realizzato Kiruna Wagon, si chiama Side Loader XL ed è stato realizzato per il produttore di pasta di legno Södra Cell Värö.

L'intero lato lungo 20 metri si apre verticalmente come una rivoluzionaria "porta" di grandi dimensioni che consente l'inserimento veloce di pallet o altri carichi tramite pala gommata o carrello elevatore.

L'acciaio ad alta resistenza e una struttura a traliccio leggero consentono di aprire idraulicamente l'intera lunghezza a tre sezioni del carro. Il telone in materiale resistente e flessibile viene utilizzato per la superficie esterna, mantenendo il peso basso.

“Una grande apertura di carico come questa è rivoluzionaria. I vagoni di questo tipo hanno generalmente porte scorrevoli o colonne di supporto che limitano l'accessibilità e corrono il rischio di essere danneggiati", afferma Martin Malmelöv, Direttore di produzione di Kiruna Wagon.

Il progetto di sviluppo per questo nuovo tipo di carro è un ottimo esempio di buona e stretta collaborazione tra Södra Cell Värö come cliente e gli ingegneri di Kiruna Wagon. I severi requisiti di efficienza e sicurezza personale hanno fornito sia all'utente finale che al team di sviluppo tutte le ragioni per combinare i migliori aspetti della tecnologia moderna.

“Se l'industria ferroviaria vuole essere attraente come alternativa ecologica al trasporto su strada, il carico e lo scarico devono essere altamente efficienti. Con questo carro, puoi aprire a distanza l'intera lunghezza di entrambi i lati lunghi e accedere alle merci in un modo che non è possibile su un camion. È anche possibile scaricare contemporaneamente interi gruppi di treni. La grande porta di carico crea condizioni paragonabili a lavorare in un magazzino", conclude Malmelöv.

Questa versione del Side Loader XL costruita per Södra Cell Värö ha un'area di carico totale di 51 mq e una capacità di carico di circa 51 tonnellate. Il prototipo sarà valutato in esercizio prima di iniziare la produzione in serie di 22 vagoni.