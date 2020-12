Ferrovie: Missione compiuta per il mastodontico carro a 32 assi

Arriva qualche dettaglio in più sul trasporto eccezionale che abbiamo visto qualche giorno fa.

Lo rende noto Mercitalia Rail, società del Polo Mercitalia e parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La compagnia merci ha infatti trasportato dallo stabilimento di Acciai Speciali Terni un rotore del peso di 150 tonnellate fino a Oxelösund, in Svezia, lungo un percorso di 2.500 Km. Il trasferimento, che è stato completato con successo anche grazie alla collaborazione con Lo.Tra.Fer. (Logistica e Trasporti Ferroviari) e Z&C Logistica, conferma Mercitalia Rail tra le eccellenze nel campo del Trasporto Eccezionale nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza.

Il treno, con lo speciale carro a 32 assi, era sceso dal Brennero fino a Terni dove ha appunto caricato il rotore per poi trasportarlo a Civitavecchia per un successivo trasferimento via nave.

La foto qui sopra di Mercitalia Rail mostra il rotore caricato sul carro. Le altre foto invece, di Andrea Fracassa, ci permettono di ammirare ancora meglio il mastodontico carro utilizzato per il trasporto durante la sosta a Civitavecchia.

Il mezzo, come già detto è classificato 83 81 997 3 321-6 Uaai A-FELB ed appartiene alla Kübler Spedition.

Il convoglio, terminata la sua operazione, dovrebbe risalire già questa sera verso Terni.

