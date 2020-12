Ferrovie: Giornate di Trasporti Eccezionali sui binari italiani

Giornate complesse di trasporti eccezionali quelle appena trascorse.

Complesse al punto, dobbiamo ammetterlo, che ci siamo confusi anche noi.

I treni sulla rete sono stati infatti due. Il primo è stato un Terni - Chiasso con sosta a Firenze Castello. La trazione è stata affidata a Mercitalia Rail, società del Polo Mercitalia e parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La compagnia merci ha trasportato dallo stabilimento di Acciai Speciali Terni un rotore del peso di 150 tonnellate fino a Oxelösund, in Svezia, lungo un percorso di 2.500 Km. Il trasferimento, che è stato completato con successo anche grazie alla collaborazione con Lo.Tra.Fer. (Logistica e Trasporti Ferroviari) e Z&C Logistica, conferma Mercitalia Rail tra le eccellenze nel campo del Trasporto Eccezionale nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza.

Il secondo Trasporto Eccezionale, invece, è stato effettuato con uno speciale carro a 32 assi.

In questo caso, invece, il treno è sceso dal Brennero fino a Terni dove ha probabilmente caricato qualcosa per poi trasportarlo a Civitavecchia via Roma Smistamento, a quanto ne sappiamo per un successivo trasferimento via nave. Lo stesso convoglio dovrebbe tornare poi a Terni forse per altri invii analoghi e quindi fare ritorno in patria.

Le foto a corredo della notizia vedono in apertura e chiusura il secondo Trasporto Eccezionale durante la sosta a Civitavecchia fotografato da Andrea Fracassa con il dettaglio del carro classificato 83 81 997 3 321-6 Uaai A-FELB ed appartenente alla Kübler Spedition mentre quella nel mezzo di Mercitalia Rail mostra il rotore caricato sul carro del primo convoglio.

Foto di dettaglio del carro a 32 assi sono disponibili sulla nostra Gallery FotoFerrovie.Info cliccando qui.