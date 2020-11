Ferrovie, FS Italiane: emesso nuovo bond decennale per complessivi 250 milioni di euro

FS Italiane ha collocato, in private placement, un’emissione obbligazionaria (serie 15) di 250 milioni di Euro e durata 10 anni, a valere sul Programma quotato all’Euronext Dublin.

Il bond sarà emesso alla pari con tasso pari allo 0.641%, che rappresenta la cedola fissa più bassa pagata da FS per un’emissione obbligazionaria EMTN sul mercato dei capitali. FS Italiane ha peraltro saputo cogliere una ottima finestra di mercato in cui titoli di stato italiani hanno toccato il minimo storico.

Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto il titolo a testimonianza del suo ruolo strategico al fianco delle imprese italiane per contribuire, soprattutto in questo momento, al processo di sviluppo sostenibile del Paese, attraverso investimenti in infrastrutture moderne e sicure che favoriscano la ripartenza dell’Italia.

Credit Agricole CIB ha agito in qualità di Sole Bookrunner. I proventi del collocamento saranno totalmente destinati alla copertura degli investimenti di RFI in infrastrutture.