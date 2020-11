Ferrovie: La Città polacca di Terespol punta sul commercio con la Cina

La città polacca di Terespol, una delle più trafficate porte d'accesso all'Unione europea, è ora alla ricerca di una più stretta collaborazione con la Cina, in particolare con i servizi ferroviari commerciali China Railway Express.

Un crescente numero di treni merci da e verso l'Ue attraversa il fiume Bug a Terespol, viaggiando in direzione di varie città polacche e in tutto il resto del continente. “Beneficiamo già della nostra posizione sulla nuova Via della seta, che è effettiva”, ha sottolineato in una recente intervista concessa a Xinhua il sindaco di Terespol, Jacek Danieluk. “Non puoi evitare Terespol se viaggi tra Est e Ovest”.

Al momento, ha spiegato Danieluk, i convogli merci possono trasferire il proprio carico ed effettuare le operazioni di sdoganamento nel vicino terminal di Malaszewice, uno dei più grandi d'Europa, che però sta per raggiungere la capacità massima. “Tra i 10 e i 20 treni circa passano già da Terespol ogni giorno”, ha aggiunto il sindaco, secondo cui la crescita del trasporto ferroviario commerciale proveniente dalla Cina apre a eventuali ulteriori investimenti.

Come sottolineato dal suo sindaco, la città ha già messo a disposizione una serie di lotti per nuovi progetti logistici. “Siamo pronti a ulteriori investimenti. La stessa Terespol possiede tutte le caratteristiche necessarie”, ha rimarcato Danieluk.

“Riceviamo anche una serie di fondi europei per le nostre infrastrutture che per questo versano in ottime condizioni. A differenza delle città limitrofe, Terespol non soffre alcun calo di popolazione”, ha aggiunto il sindaco.

Danieluk si è detto poi molto fiducioso riguardo l'aumento del traffico merci tra Polonia e Cina. “La rotta commerciale coinvolge anche Russia e Bielorussia, il che potrebbe contribuire alla cooperazione tra la Polonia e i Paesi vicini”, ha sottolineato il politico polacco. Nonostante la pandemia di Covid-19 e il conseguente rallentamento economico, Danieluk resta ottimista. “Sono sicuro che passerà e che in futuro potremo approfondire la collaborazione con la Cina”.

Foto China Railway Express