Ferrovie: Il grande ritorno del VT 18.16 delle Deutsche Reichsbahn

Dopo più di 35 anni dalla fine del regolare esercizio, il VT 18.16 dovrebbe tornare sui binari.

Lo storico convoglio realizzato nell'allora Repubblica Democratica Tedesca fu utilizzato tra l'altro sul Vindobona da Berlino via Praga a Vienna.

Gli appassionati che da anni cercano di salvarlo e di metterlo in funzione avrebbero infatti trovato una spinta finanziaria inaspettata poiché il governo tedesco invierà oltre quattro milioni di euro per la ristrutturazione.

Il denaro verrà ricevuto dall'associazione SVT, che da diversi anni lavora per ricostruire l'unità a Görlitz, al confine tedesco-polacco. Gli appassionati si stanno preparando per riportarlo allo stato d'origine tanto che, ad esempio, la produzione di sedili d'epoca è già in corso. Il loro obiettivo è mettere in funzione il convoglio entro il 2023, esattamente 60 anni dopo che l'unità è stata introdotta per la prima volta alla fiera di Lipsia e 20 anni dopo la fine delle ultime corse "rievocative".

L'autotreno VT 18.16 delle Deutsche Reichsbahn è un mezzo a trazione diesel-idraulica utilizzato nelle relazioni ferroviarie di prestigio. Costruito in 8 esemplari da 4 vetture ciascuno, è in grado di raggiungere i 160 km/h ospitando 140 persone a sedere con una soluzione in 2a classe che prevede un ampio vano con sedili in fila con possibilità di rotazione in base al senso di marcia.

La forma insolita del mezzo con il distintivo frontale che lo diversificava da tutti gli altri treni oltre al fatto di viaggiare oltre la "cortina di ferro", hanno reso questo treno una delle più grandi leggende ferroviarie in tutta l'Europa centrale.