Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Una settimana ricca di notizie, andiamo a riepilogare le più importanti nel consueto settimanale della domenica di Ferrovie.Info.

Partiamo con la prima uscita del nuovo convoglio di Trenitalia destinato a entrare in servizio entro la fine del 2021 nel trasporto regionale (Ferrovie: Ecco il nuovo Blues di Hitachi Rail per Trenitalia) al quale abbiamo dedicato un approfondimento (Ferrovie: Vediamo nel dettaglio il nuovo Blues di Trenitalia e Hitachi Rail [VIDEO]). Sempre sul fronte dei e regionali da segnalare poi l’entrata in servizio di un altro Rock su binari del Lazio (Ferrovie: In servizio il terzo Rock nella Regione Lazio).

Per quanto riguarda le novità inerenti all’Alta Velocità, da segnalare che Trenitalia ha cominciato a caricare l’offerta per le festività natalizie in attesa di un alleggerimento delle restrizioni imposte dal governo per contrastare la pandemia di Covid-19 in corso (Ferrovie: Trenitalia carica sul sito l'offerta dei treni per le Feste), mentre a partire dal 13 dicembre il Frecciarossa effettuerà una nuova fermata nella stazione di Battipaglia (Ferrovie: Il Frecciarossa arriva a Battipaglia).

Intanto sempre meno convogli Frecciabianca circolano sui binari del nostro Paese (Ferrovie: Il lento declino del segmento Frecciabianca di Trenitalia), mentre Unità Multipla di E.402B vengono utilizzate anche per gli Intercity lungo la direttrice Adriatica (Ferrovie: Unità Multipla di E.402B anche per gli Intercity in Adriatica [VIDEO]).

Novità poi per RFI con il nuovo treno diagnostico (Ferrovie: Sui binari il diagnostico di RFI "Aiace 1.5"), per FNM con un'altra 744 (Ferrovie: Ancora una 744 di CZ Loko per FNM), per Railpool con due nuove TRAXX (Ferrovie: Ancora TRAXX da Bombardier per Railpool) e per TX Logistik con una locomotiva dalla livrea particolare (Ferrovie: Una locomotiva "in fiamme" per TX Logistik).

Da segnalare poi anche il primo servizio del treno sanitario adibito al trasporto dei malati di Covid-19 (Ferrovie: Primo utilizzo per il treno sanitario per trasporto malati).

In settimana si è molto parlato dei treni alimentati a idrogeno, che sono già una realtà in alcuni Paesi europei, e che ora dovrebbero essere introdotti anche in Italia (Ferrovie: I primi treni a idrogeno in servizio in Italia in tre o quattro anni). Per prima si è mossa la Lombardia, dove FNM e Trenord hanno acquistato alcuni convogli (Ferrovie: FNM e Trenord acquistano 6 treni a idrogeno), mentre si ipotizzano altre destinazioni di impiego (Ferrovie, Primi treni a idrogeno: “Pensiamoci per il porto e la Ravenna-Faenza-Firenze”).

Prosegue intanto il programma di accantonamenti e demolizioni, che questa settimana ha riguardato soprattutto le D.445 (Ferrovie: Demolizioni eccellenti, al taglio E.632, D.445 e ALe 724) sulle quali abbiamo fatto un punto della situazione (Ferrovie: Il punto sulle D.445 tra unità in servizio e tanti accantonamenti).

Le notizie dall’estero riguardano questa settimana Thalys che in seguito all’emergenza sanitaria riduce i suoi servizi (Ferrovie: Anche Thalys taglia le corse dei suoi treni) e annuncia il pieno ritorno all’operatività nel 2022 (Ferrovie: Per Thalys ritorno alla piena operatività nel 2022). Intanto la Francia tenta di tornare alla normalità dopo la fine del lockdown (Ferrovie: Fine del lockdown in Francia e parte l'assalto ai treni), mentre in Germania DB pensa a nuove strategie per garantire viaggi in sicurezza (Ferrovie, Germania: posti liberi sui treni DB per garantire il distanziamento sociale).

Appuntamento tra sette giorni!

Foto 1 di Giovanni Gardenghi - Foto 2 di Vincenzo Russo - Foto 4 di Luca Faggi