Ferrovie: Via alla seconda fase di lavori nella stazione di Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta

È partita la seconda fase dei lavori di riqualificazione nella stazione ferroviaria di Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta.

L’intervento – realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) – prevede installazione di una nuova segnaletica di stazione, rivisitazione degli accessi da via Aurelia, realizzazione bici park, nuove recinzioni e restyling della pensilina al servizio del secondo marciapiede.

L’intero fabbricato sarà oggetto di importanti interventi: dalle facciate, che verranno completamente riqualificate, agli spazi interni, che saranno rinnovati per renderli più fruibili e funzionali.

Nuovi servizi igienici verranno realizzati nei locali disponibili al piano terra di un ex-magazzino, all’ingresso della stazione in via Aurelia.

Questi lavori andranno ad aggiungersi a quelli ultimati la scorsa estate, che hanno visto il posizionamento di tre nuovi ascensori e il rinnovo del sottopasso pedonale della stazione, che è stato prolungato con uscita nel nuovo parcheggio comunale, realizzato sul sedime del vecchio scalo merci. I due marciapiedi a servizio dei binari 1 e 2/3, sono stati rialzati a 55 cm - secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per facilitare l’accesso ai treni - e attrezzati con percorsi tattili, per garantire a tutti i viaggiatori una migliore fruibilità della stazione.

La realizzazione di tutte le opere (prima e seconda fase) ha richiesto un investimento da parte di Rete Ferroviaria Italiana per circa 5,5 milioni di euro e dei comuni di Seravezza e Forte di Marmi per 255mila euro.