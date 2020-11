Ferrovie: Si lavora per il nuovo treno internazionale Trieste-Vienna-Lubiana

Un nuovo collegamento internazionale in arrivo per l'Italia.

"Gli obiettivi che il mio assessorato si pone per il 2021 avranno forte impatto economico e amministrativo: la chiusura del contratto con Trenitalia, la realizzazione del Piano operativo triennale per il Porto di San Giorgio di Nogaro, l'istituzione della Zona logistica speciale, l'accordo di programma per il porto Vecchio di Trieste, la gestione degli interventi di edilizia scolastica in rapporto con il nuovo soggetto dell'Edr-Ente di decentramento regionale, la revisione della variante del Piano generale del territorio e la nuova norma sugli appalti pubblici. Verranno poi mantenute in continuità alcune importanti iniziative già avviate, una tra tutte la garanzia dello sconto del 50% per gli abbonamenti urbani e extraurbani degli studenti".

È quanto ha sintetizzato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti.

Pizzimenti ha poi illustrato le risorse per microarea contenute nella Legge di stabilità, evidenziando come rispetto alla scorsa manovra le risorse assegnate alla Direzione sono in aumento e si attestano su 372 milioni.

"Si tratta per lo più di poste fisse che tra trasporti, logistica, sistema casa, edilizia scolastica confermano attività e investimenti già avviati: tra le poste libere, la novità - ha spiegato Pizzimenti - è rappresentata dal collegamento via treno Trieste-Vienna-Lubiana per cui prevediamo oltre 1milione di euro per il prossimo triennio".

Verrà disposto inoltre un contributo straordinario di un milione di euro (150mila per il 2021 e 850mila per il 2022) per consentire al Comune di Gorizia di disporre delle risorse necessarie a provvedere all'elettrificazione dei binari interni al terminal intermodale transfrontaliero di Gorizia, di sua proprietà ed in gestione alla società Sdag-Stazioni doganali autoportuali Gorizia per consentire il collegamento dello stesso, su tratta elettrificata, con la linea ferroviaria Trieste-Gorizia-Udine-Venezia.

Infine, viene proposta una norma finalizzata a consentire al Comune di Cormons di procedere alla realizzazione delle infrastrutture a servizio del trasporto pubblico locale automobilistico nel contesto del Centro di interscambio Modale Regionale di II livello individuato dal Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale. Si tratta di un intervento già programmato nel 2005 quale Autostazione, i cui fondi erano stati a suo tempo destinati dalla Regione alla Provincia di Gorizia e al momento non attuato.