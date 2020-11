Ferrovie: La proposta della Fit Cisl, 1,2 miliardi per sistemare la rete sarda

Un modo per rilanciare il trasporto ferroviario in Sardegna, velocizzando alcune tratte più frequentate e garantendo l’integrazione con i collegamenti di porti e aeroporti.

La proposta arriva dalla Fit Cisl con il segretario generale Valerio Zoccheddu che in una videoconferenza con Mauro Coni dell’Università di Cagliari ha parlato dei punti chiave per migliorare i collegamenti su ferro nell'isola, come il raddoppio della linea Decimomannu-Villamassargia (350 milioni di euro), il collegamento aeroporto-porto Olbia (110milioni), l’elettrificazione a sud di Oristano (180 milioni), il raddoppio parziale della tratta San Gavino-Marriubiu (200 milioni) e la variante di Camomela (350 milioni).

“Si tratta di attivare – ha detto Coni – l’integrazione tra i nodi portuali e aeroportuali di Cagliari-Sassari-Olbia; recuperare i collegamenti ferroviari nel nord Sardegna ( Alghero-Sassari-Olbia), raddoppiare ed elettrificare la rete ferroviaria del Sud Sardegna”.

“Dobbiamo cogliere l’occasione storica del Recovery Fund per trasformare radicalmente – ha aggiunto Zoccheddu – la mobilità ferroviaria in Sardegna attraverso importanti investimenti nella tratta ferroviaria risalente al fine ‘800. Quindi sono da individuare le priorità negli investimenti ferroviari che vadano oltre i tanti progetti faraonici che rischiano di mandare a monte qualsiasi ipotesi di velocizzazione e ammodernamento delle ferrovie sarde. Altra operazione: saper indicare interventi che abbiano un ritorno effettivo in termini di riduzione dei tempi di percorrenza, aumento della capacità di trasporto e tempi e costi di realizzazione accettabili”.

Secondo i dati forniti dalla Fit-Cisl, sulla tratta Cagliari-Carbonia-Iglesias hanno viaggiato, nel giorno medio feriale rilevato nell’ottobre 2019, oltre 4.400 passeggeri, mentre tra Cagliari-San Gavino-Oristano sono stati circa 4.300. Tra Cagliari e Sassari poco meno di 1.000 passeggeri/giorno e tra Cagliari e Olbia poco più di 1.300 viaggiatori. Sono invece appena 430 i viaggiatori tra Olbia e Sassari.