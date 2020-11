Ferrovie: RCG, autobus su ROLA per la prima volta

Un totale di 49 autobus della società OMR, una delle più grandi compagnie di autobus commerciali in Europa, è stato trasportato dalla Germania a Salonicco in Grecia.

Il tratto di viaggio che hanno percorso sulla ROLA sul Brennero ha fatto la differenza in termini di efficienza e protezione del clima. Questi autobus usati sono stati suddivisi in gruppi da cinque a nove e caricati sulla ROLA di Wörgl prima di essere portati a Trento. Da Trento sono poi proseguiti per conto proprio fino al traghetto di Venezia, che li ha portati in Grecia.

Tutti gli autobus sono arrivati ​​puntuali e sicuri a destinazione in Grecia, dove verranno utilizzati per il trasporto urbano. Trasportarli sulla ROLA ha significato che un tratto importante del viaggio si è svolto in modo rispettoso dell’ambiente. Anche il riutilizzo degli autobus contribuisce notevolmente al risparmio di risorse.

Gli autobus sono stati caricati presso i Terminal Autostradali e trasportati utilizzando speciali vagoni a pianale ribassato mentre gli autisti degli autobus hanno potuto riposare nella carrozza di accompagnamento e usufruire dei servizi a bordo. Grazie a questo trasporto combinato (intermodale) accompagnato, ROLA allevia le rotte di transito dal traffico pesante, riduce notevolmente i livelli di emissioni e fornisce un importante contributo alla protezione dell’ambiente.