Ferrovie: in Giappone Smart working anche sul treno

Ancora una volta il Giappone si dimostra Paese all’avanguardia nei servizi, anche ferroviari.

Per chi deve lavorare parecchio e lo fa da casa, la situazione non è facile. Ci sono distrazioni ovunque, è difficile essere motivati e a volte l’ambiente può diventare rumoroso e non favorire la giusta concentrazione. Per questo, per due giorni alla fine del mese, si può prenotare un posto sul Narita Express, in sosta alla stazione Ryogoku di Tokyo espressamente per questo scopo.

A causa delle restrittive misure in vigore per impedire la diffusione del Coronavirus, JR East ha diminuito il numero di treni Narita Express in circolazione. Per recuperare un po’ dei soldi che la società ferroviaria sta perdendo, ha pensato a questo sistema.

Ciò significa che si avrà l’opportunità di passare il tempo su un Narita Express che ha tutti gli accessori di un treno in movimento, sedili morbidi e reclinabili, tavoli, Wi-Fi e prese di corrente. Insomma tutto quello che serve per portare a termine il lavoro.

L’offerta fa parte del programma Station Work di JR East, che offre cabine private e cubicoli all’interno delle stazioni che le persone possono utilizzare durante l’attesa dei treni o se hanno bisogno di uno spazio tranquillo per lavorare. È possibile prenotare un posto sul Narita Express dalle 10:00 alle 16:00, il 27 e 28 novembre (venerdì e sabato). Il costo è di 100 yen (US $ 0,96) ogni 15 minuti. Le prenotazioni sono aperte e possono essere effettuate tramite il sito Web di Station Work.

Foto di 名無し野電車区 (Nanashino Denshaku) - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22155966