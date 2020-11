Ferrovie: Primo utilizzo per il treno sanitario per trasporto malati

Le scene che non volevamo vedere arrivano invece oggi, in qualche modo attese.

Le pubblica su Facebook INTER SOS Pubblica Assistenza e mostrano, purtroppo, l'utilizzo del treno sanitario (anche) per la lotta al Covid.

Il convoglio era stato realizzato durante la prima ondata sperando che non servisse per la seconda ma evidentemente non è stato così. La cooperativa sociale di pubblica assistenza mostra la foto di quello che evidentemente è il primo paziente trasferito per mezzo appunto del convoglio sanitario.

A corredo della notizia che ha già ricevuto parecchi like e condivisioni oltre a diversi commenti, un testo semplice che ci sentiamo di condividere: "Sempre Pronti a qualsiasi Emergenza! Bravissimi Ragazzi".

Non ne sappiamo molto di più, e forse è anche giusto così nel rispetto della privacy di tutti. Ma questa è in qualche modo anche una risposta a chi credeva che questo convoglio fosse inutile.

Sarebbe stato meglio così, ma è evidente che le cose sono andate diversamente.