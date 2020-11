Ferrovie: A Trenitalia il 100% di Netinera

La Commissione europea ha approvato l'acquisizione del controllo esclusivo della società di trasporto Netinera Deutschland (opera in Germania e Repubblica Ceca) da parte di Trenitalia.

Lo rende noto Il Messaggero secondo il quale Netinera era controllata finora da Trenitalia e Cube Transport Sarl, un fondo di investimento lussemburghese. La transazione è stata esaminata sotto procedura semplificata. La compagnia opera in molte regioni tedesche: Amburgo, Bassa Sassonia, Baviera, Berlino, Brandeburgo, Brema, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Renania Settentrionale-Vestfalia, Sassonia e Turingia.

In totale Netinera dispone di 230 locomotive e 1500 autobus affidati a 3.540 lavoratori, che contribuiscono a far viaggiare 29 milioni di treni per chilometro e 55 milioni di bus per chilometro.