Ferrovie, Germania: posti liberi sui treni DB per garantire il distanziamento sociale

Deutsche Bahn (DB) sta attuando le risoluzioni della conferenza di stato federale.

Per garantire il distanziamento sui convogli, DB ha adattato ancora una volta il suo sistema di prenotazione all’emergenza sanitaria per il Coronavirus e alle misure di protezione ancora in vigore.

Berthold Huber, membro del Consiglio per il trasporto passeggeri di DB: “Viaggiare in treno è sicuro. Nelle prossime settimane garantiremo ancora più distanza e spazio. Da metà dicembre offriremo anche migliaia di posti a sedere e viaggi più frequenti su molte tratte principali con nuovi treni. Accogliamo con favore la decisione dei governi federale e statale”.

Dal 27 novembre, su tutti i convogli è possibile prenotare un solo posto dei due disponibili nelle carrozze a salone. Tutti gli altri posti rimangono bloccati come fossero prenotati. Ai viaggiatori individuali vengono assegnati automaticamente i posti vicino al finestrino.

Per i sedili con tavolo è possibile prenotare solo i posti diagonalmente opposti (posto vicino al finestrino su un lato e posto corridoio sul lato opposto). Ciò evita le prenotazioni effettuate dai viaggiatori individuali sui posti adiacenti.

Negli scompartimenti chiusi con sei posti è possibile prenotare solo due posti, il posto vicino al finestrino da un lato e il posto adiacente al corridoio dall’altro. Nel complesso DB offre solo il 60% dei posti per la prenotazione.

Per i clienti che viaggiano insieme, la compagnia sta creando aree extra sia in 1a che in 2a classe, dove le famiglie o le coppie possono prenotare posti uno accanto all’altro. Tutti i posti prenotabili possono ancora essere selezionati utilizzando la prenotazione grafica del posto su bahn.de o nell’app DB Navigator. DB attualmente consiglia la prenotazione per tutti i viaggi a lunga distanza.

Non sussiste ancora alcun obbligo di prenotazione. È comunque possibile viaggiare senza prenotazione. Nelle prossime settimane, i dipendenti di DB presteranno maggiore attenzione rispetto al passato a una distribuzione uniforme dei passeggeri sul treno. Al momento, i treni a lunga percorrenza sono pieni in media dal 20 al 25% circa.