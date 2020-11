Ferrovie: Coradia Stream a idrogeno per Trenord, molta della produzione in Italia

"Siamo enormemente fieri di portare i treni ad idrogeno nel sistema ferroviario italiano, a conferma del ruolo di Alstom nell’anticipare e plasmare il futuro della mobilità.

Questi treni, assieme al Coradia iLint, il primo treno passeggeri al mondo alimentato a idrogeno già in servizio commerciale in Germania, rappresentano un ulteriore passo di Alstom nel sostenere, a livello globale, la transizione verso sistemi di trasporto sostenibili".

È quanto ha dichiarato Michele Viale, direttore generale Alstom in Italia, nel corso della conferenza in cui si è annunciato che Alstom fornirà i primi treni a idrogeno in Italia.

Il consiglio di amministrazione di FNM (Ferrovie Nord Milano) ha approvato importanti investimenti nel trasporto ferroviario green. E in questo contesto Alstom fornirà 6 treni a celle a combustibile a idrogeno, con opzione per ulteriori otto, a FNM per un importo di circa 160 milioni di euro. La prima consegna dei treni è prevista entro 36 mesi dalla data dell'ordine.

I nuovi treni a idrogeno, spiega la nota, saranno basati sul modello ferroviario regionale Coradia Stream di Alstom, dedicato al mercato europeo e già prodotto per l'Italia dai principali siti italiani di Alstom. La versione green alimentata ad idrogeno, Coradia Stream per FNM, sarà equipaggiata con la stessa tecnologia di propulsione a celle a combustibile introdotta nel mondo dal Coradia iLint.

Il Coradia Stream a idrogeno manterrà gli elevati standard di comfort già apprezzati dai passeggeri nella sua versione elettrica. La versione a idrogeno, inoltre, garantirà le medesime prestazioni operative dei treni diesel, compresa l’autonomia.

Lo sviluppo del progetto, la maggior parte delle lavorazioni e delle certificazioni saranno svolte presso la sede Alstom di Savigliano. I sistemi di segnalamento di bordo saranno forniti dalla sede di Bologna.

Quattro siti francesi contribuiranno alla progettazione e produzione: Tarbes per le catene di trazione a idrogeno, Ornans per i motori, Villeurbanne per i sistemi elettronici di bordo e Saint-Ouen per la progettazione dei treni.