Ferrovie: Le locomotive TRAXX Africa di Bombardier completano dieci milioni di chilometri in servizio

Bombardier Transportation ha annunciato oggi che la sua flotta di locomotive Transnet in Sud Africa ha completato con successo dieci milioni di chilometri in servizio dall'inizio del servizio nel dicembre 2017.

Transnet Freight Rail (TFR) ha assegnato a Bombardier il contratto per la fornitura di 240 locomotive elettriche nel marzo 2014. Da allora, Bombardier ha consegnato le locomotive Bombardier TRAXX Africa a Transnet come parte del piano di ammodernamento ferroviario del Sud Africa. Inoltre, la produzione localizzata sta contribuendo allo sviluppo delle competenze nel paese e ai programmi Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE).

"Questo risultato è dovuto alla stretta collaborazione tra Bombardier, Transnet Freight Rail, Transnet Engineering e oltre 200 fornitori locali che ci stanno supportando nella consegna di queste moderne locomotive elettriche", ha affermato Makgola Makololo, Managing Director South Africa di Bombardier Transportation. Ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di vedere le nostre locomotive formare la spina dorsale del movimento merci regionale in Sud Africa e Bombardier è pienamente impegnata in questo paese attraverso la nostra capacità di produzione locale, una forte catena di fornitura locale e la creazione di posti di lavoro che viene fornita con ogni locomotiva TRAXX Africa prodotta qui".

Le locomotive vengono utilizzate per il trasporto di merci sulle lunghe rotte del Sud Africa tra le sue miniere e i porti. Bombardier ha massimizzato la produzione locale e ha assemblato le nuove locomotive merci dalla primissima unità in Sud Africa. Con oltre il 60% del valore totale del contratto sul contenuto locale raggiunto e circa 300 posti di lavoro locali diretti e 1.800 indiretti creati, Bombardier è un produttore locale ben affermato e un datore di lavoro completamente integrato nel tessuto del Sudafrica.

Con oltre dieci milioni di tonnellate di trasporto merci che vengono spostate in 1.600 viaggi di 2.200 km da Hotazel ​​a Port Elizabeth operando con più locomotive durante ogni viaggio, Bombardier mantiene in modo significativo la disponibilità e l'affidabilità della flotta per le operazioni di Transnet.

Le locomotive TRAXX Africa hanno funzionato con un tasso di disponibilità del 98% rispetto al 95% dei requisiti contrattuali e un guasto per milione di km rispetto all'obiettivo di 15 in base ai requisiti del contratto.

Foto Bombardier