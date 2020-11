Ferrovie: Ammodernamento della Jonica, operaio muore schiacciato

Tragico evento quello accaduto stamattina a Condofuri durante i lavori per l'ammodernamento della linea ferroviaria Jonica.

Un operaio di 64 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è rimasto schiacciato da un mezzo di lavoro, durante le manovre di ricovero nel cantiere. L'episodio è accaduto attorno alle 7.30. Il 64enne, per cause ancora in via di accertamento, è scivolato dal mezzo, finendo sotto di esso. Purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio, indaga la Polizia Ferroviaria, sotto il coordinamento del magistrato di turno della Procura di Reggio Calabria.

Al fine di consentire i rilievi, il traffico ferroviario è stato momentaneamente sospeso. Per chi proviene da Catanzaro Lido, Trenitalia ha istituito bus sostitutivi diretti alla stazione di Palizzi, per chi proviene da Reggio Calabria, invece, alla stazione di Melito Porto Salvo, al fine di non creare disagi ai pendolari.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 562/563 Reggio Calabria Centrale (11:55) - Taranto (19:07)

• R 22481 Roccella Jonica (13:18) - Reggio Calabria Centrale (15:18)

• R 3668 Reggio Calabria Centrale (13:18) - Catanzaro Lido (15:48)

• R 3669 Catanzaro Lido (13:42) - Reggio Calabria Centrale (16:13)

• R 22480 Reggio Calabria Centrale (14:10) - Roccella Jonica (16:12)

• R 3670 Reggio Calabria Centrale (15:18) - Catanzaro Lido (17:45)

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• IC 564/565 Reggio Calabria Centrale (7:35) - Taranto (14:10): origine da Sibari (12:43)

• IC 558/559 Taranto (8:11) - Reggio Calabria Centrale (14:40): limitato a Sibari (9:46)

• R 3663 Catanzaro Lido (5:44) - Reggio Calabria Centrale (8:15): limitato a Palizzi (7:30)

• R 22477 Roccella Jonica (7:05) - Reggio Calabria Centrale (9:15): limitato a Brancaleone (8:02)

• R 3664 Reggio Calabria (7:18) - Catanzaro Lido (9:42): limitato a Melito di Porto Salvo (7:43)

• R 3665 Catanzaro Lido (7:44) - Reggio Calabria Centrale (10:15): limitato a Roccella Jonica (8:28)

• R 3667 Catanzaro Lido (9:45) - Reggio Calabria Centrale (12:09): limitato a Roccella Jonica (10:27)

Treni cancellati e sostituiti con bus:

• R 3666 Reggio Calabria Centrale (9:18) - Catanzaro Lido (12:02)

• R 22479 Roccella Jonica (9:19) - Reggio Calabria Centrale (11:25)

• R 3667 Catanzaro Lido (9:45) - Reggio Calabria Centrale (12:09)

• R 22476 Reggio Calabria Centrale (10:10) - Roccella Jonica (12:15)