Ferrovie: Da P&O Ferrymasters un bimodale treno-mare tra Italia e Norvegia

P&O Ferrymasters ha annunciato il lancio di un nuovo servizio multimodale dall'Italia alla Norvegia.

Le aziende ora hanno più opzioni per trasportare le loro merci dal Mediterraneo alla Scandinavia. Il nuovo servizio multimodale include collegamenti ferroviari tra i principali terminal ferroviari del nord Italia e i tre porti chiave di Amsterdam, Rotterdam e Moerdijk nei Paesi Bassi.

Le merci vengono quindi spedite via mare dai Paesi Bassi a tre porti chiave nella Norvegia occidentale, Tananger, Bergen e Ålesund. Altri porti possono essere utilizzati per ridurre al minimo i viaggi su strada in Norvegia, risparmiando tempo e riducendo le emissioni di carbonio.

P&O Ferrymasters offre una gamma flessibile di soluzioni per soddisfare le esigenze dei suoi clienti nello spostare le loro merci in modo rapido e con il minimo impatto ambientale. Dall'Italia ai Paesi Bassi, le merci possono essere trasportate su rotaia o su strada utilizzando container PW da 45 piedi, casse mobili o rimorchi ribaltabili, utilizzando full truckload (FTL), full container load (FCL) e less-than-truckload (LTL). I clienti possono anche spostare i loro carichi pesanti e di grandi dimensioni utilizzando il servizio Project Cargo specializzato di P&O Ferrymasters, indipendentemente da quanto siano grandi, pesanti o complesse le loro merci.

Il lancio del nuovo servizio segue una serie di passi avanti da parte di P&O Ferrymasters negli ultimi 18 mesi, tra cui un sistema di tracciabilità e rintracciabilità all'avanguardia e collegamenti tra Budapest, Duisburg e Rotterdam, e anche tra Oradea e Lodz.

Thorsten Runge, amministratore delegato di P&O Ferrymasters, ha dichiarato: “Gli investimenti che stiamo facendo in nuove attrezzature, nuovi siti e nuove capacità hanno tutti uno scopo: risolvere le sfide della catena di fornitura. Man mano che queste sfide diventano sempre più complesse, stiamo utilizzando la nostra profonda conoscenza del settore per aiutare i clienti a promuovere l'efficienza eliminando gli sprechi nelle loro catene di approvvigionamento. Qualsiasi cliente che importa cibo, vino, prodotti chimici o materiali da costruzione in Norvegia dall'Europa meridionale può trarre vantaggio da questo nuovo servizio".

P&O Ferries è una delle principali compagnie di traghetti e logistica paneuropea, lo scorso anno ha navigato 27.000 volte su otto rotte principali tra Gran Bretagna, Francia, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, Olanda e Belgio. Insieme alla sua attività di logistica, P&O Ferrymasters opera nei paesi di tutto il continente tra cui Italia, Polonia, Germania, Spagna e Romania, Turchia e facilita il movimento successivo di merci in Gran Bretagna dai paesi asiatici attraverso la Via della Seta .

P&O Ferries fa parte di DP World, il fornitore leader di soluzioni logistiche intelligenti, che consentono il flusso del commercio in tutto il mondo.