Ferrovie: Fine del lockdown in Francia e parte l'assalto ai treni

I francesi hanno "vagamente" voglia di tornare alla normalità.

Il presidente Macron non aveva ancora concluso il suo discorso per annunciare la fine del lockdown, che i suoi concittadini si sono fiondati sui siti di prenotazione dei treni per accaparrarsi tutti i posti necessari a trascorrere le feste fuori città.

Secondo fonti di SNCF, nel solo minuto successivo all'annuncio che si potrà tornare a viaggiare da una regione all'altra, le vendite di biglietti hanno toccato un aumento del 400%.

"Potremo di nuovo spostarci, senza autocertificazione, anche da regione a regione - queste le parole del presidente che hanno dato il via alla corsa al biglietto - e trascorrere il Natale in famiglia".

SNCF, in previsione di quanto puntualmente si è verificato, aveva rafforzato le squadre di turno ieri sera sulle piattaforme di prenotazione ed oggi sono stati previsti turni straordinari per gli addetti agli sportelli delle grandi stazioni.