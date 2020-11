Ferrovie: RegioJet amplia treni e collegamenti

RegioJet sta trasformando il Covid 19 in un'opportunità e si sta concentrando sulla digitalizzazione e sull'ulteriore espansione della sua flotta e dei suoi servizi.

La compagnia sta infatti adeguando la propria strategia nei servizi e nella comunicazione con i clienti. In risposta al Covid 19 e alle restrizioni associate, il principale vettore ferroviario privato per passeggeri della CEE ha deciso un grado di digitalizzazione molto più elevato.

RegioJet modificherà e aggiornerà i siti Web e le applicazioni esistenti e presenterà anche soluzioni completamente nuove utilizzando un livello più elevato di digitalizzazione. I clienti potranno ordinare più servizi senza contatto personale. Ad esempio, una hostess remota virtuale assisterà anche nel servizio clienti a bordo dei treni e degli autobus RegioJet.

Petr Beťák, Direttore del reparto prodotti digitali, commenta: "RegioJet ha deciso di investire nell'assunzione di esperti di digitalizzazione sul mercato. L'obiettivo è di implementare funzionalità digitali intelligenti e prodotti digitali entro i prossimi due anni in modo che si raggiunga la posizione di uno sfidante di mercato e leader in quest'area nell'Europa centrale e orientale".

Allo stesso tempo, RegioJet sta investendo massicciamente nell'ampliamento del suo materiale rotabile e delle nuove linee nella regione CEE. Questo è il modo in cui RegioJet sta affrontando gli impatti negativi della pandemia di Covid 19.

A tal fine, RegioJet è lieta di annunciare di aver ottenuto una garanzia statale per ottenere un prestito commerciale per il finanziamento di ulteriori sviluppi e innovazioni per un importo di circa 15 milioni di euro.

RegioJet intende utilizzare la possibilità di ottenere più facilmente finanziamenti garantiti da prestiti commerciali principalmente per un ulteriore sviluppo nell'area della flotta. Si tratta di un processo in corso: proprio la scorsa settimana RegioJet ha acquistato da DB altre 11 carrozze open space per i suoi treni a lunga percorrenza. Dopo una rapida ristrutturazione, saranno messi in servizio e utilizzati per i collegamenti esistenti e nuovi che RegioJet prevede di lanciare nel 2021.

Negli ultimi 12 mesi, RegioJet ha ampliato la propria flotta a lungo raggio di oltre 1/4, includendo sia l'acquisto di vetture da altri vettori sia l'acquisto di nuovissime carrozze Astra con touch screen nei sedili. Nel prossimo futuro, la flotta RegioJet sarà inoltre ampliata dalle nuove locomotive multisistema Bombardier TRAXX MS3, già prodotte e pronte per la consegna dal produttore al vettore.

Attualmente, con le vetture di nuova acquisizione, RegioJet ha più di 200 carrozze per treni a lunga percorrenza e sta pianificando ulteriori acquisti.

Già il prossimo anno i clienti RegioJet potranno testare il funzionamento di una cosiddetta hostess virtuale remota. Come alternativa contactless, aggiornerà i servizi di bordo esistenti e sarà disponibile per i clienti, ad esempio, tramite gli schermi che RegioJet ha in ciascuno dei sedili delle vetture Astra sui suoi servizi ferroviari.

La hostess virtuale si collegherà con i passeggeri utilizzando la tecnologia audiovisiva integrata nei sedili o tramite smartphone e fornirà ai passeggeri informazioni e altri servizi. La hostess virtuale li avviserà anche di importanti misure di sicurezza e sarà in contatto con i passeggeri in caso di emergenze o ritardi. Li aiuterà anche con l'ordinazione di rinfreschi o servizi correlati on-line. Sarà un collegamento interattivo tra il passeggero, il contenuto digitale e il centro clienti RegioJet.

Nonostante il secondo blocco e i nuovi regolamenti, RegioJet opera ancora il 60/70% dei collegamenti, compresi i treni internazionali tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia. In estate i treni RegioJet sono tornati con successo a quasi il 95% del livello di domanda rispetto al 2019, compresi i treni per la città costiera croata di Rijeka.

A partire dal 13 dicembre, RegioJet prevede di riaprire l'orario quasi al completo dei suoi servizi ferroviari.