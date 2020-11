Ferrovie: Le richieste dei pendolari siciliani per i rimborsi Covid

Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato Pendolari Sicilia CIUFER.

"L'attuale contesto in cui stiamo vivendo è caratterizzato dal perdurare del periodo di emergenza dovuto alla pandemia Covid19, estrema emergenza che interesserà probabilmente anche il 2021, comportando difficoltà negli spostamenti tra comuni diversi e la necessità di evitare spostamenti non considerati indispensabili.

Ciò premesso, proprio al fine di permettere l'applicazione dei principi a tutela dei viaggiatori sanciti all'Art.1 del DA 2906 del 01/10/2020 che recita:

"Le modalità di richiesta, di emissione e di spendibilità dei voucher devono...essere di facile accesso, semplice applicazione, chiare, sintetiche possibilmente effettuabili online...", si richiede quanto segue:

- Possibilità di rilascio dei voucher con procedure online o tramite email e non necessariamente da ritirare presso le biglietterie di Trenitalia (che risultano ubicate solo in pochi comuni e, quando presenti, sono poche).

- possibilità di utilizzo del voucher online ed in modo scalare, in modo da permetterne l'utilizzo anche per acquisti di titoli di viaggio giornalieri o settimanali (data l'emergenza Covid che rende difficile la programmazione dei propri spostamenti anche nel breve periodo);

- Indicazione di una scadenza per l'utilizzo del vuocher di più lungo termine, rispetto a quella stringente del 31/12/2021.

A sostegno di quanto richiesto, si fa presente che:

- un voucher di 300 euro (come previsto dal Decreto) sarebbe di difficile spendibilità in quanto non permetterebbe l'acquisto di più abbonamenti mensili. Difatti gli attuali sistemi di Trenitalia consentono l'acquisto di un abbonamento mensile soltanto pochi giorni prima dell'inizio del singolo mese.

- Trenitalia già dispone di procedure che permettono l'acquisto di voucher online, utilizzabili per l'acquisto di titoli di viaggio, entro 10 anni dall'emissione, in forma scalare, fino al loro completo esaurimento ed anche insieme ad altre forme di pagamento".