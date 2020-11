Ferrovie: I notturni deviati per la chiusura della Firenze - Bologna

La chiusura della Firenze - Bologna "storica" nei prossimi mesi per adeguamento porterà con sé alcune interessanti modifiche all'esercizio.

La nostra attenzione si focalizza in particolar modo sui treni notturni, che sono quelli sotto diversi aspetti più colpiti da deviazioni e modifiche di orario.

Interessante è in particolar modo la situazione che si verrà a creare per cinque treni, quattro Intercity Notte di Trenitalia e l'Euronight di ÖBB da Monaco e Vienna.

In alcune giornate molto specifiche, infatti, tutti questi treni saranno deviati su linee alternative, passano quindi in stazioni normalmente non battute.

Se quel che abbiamo visto è corretto (attenzione che essendo notturni la data si riferisce alla partenza) le date interessate sarebbero il 17/1, il 24/1, il 31/1, il 14/2, il 21/2, il 28/2, il 14/3, il 21/3, il 28/3, l'11/4, il 18/4, il 9/5, il 16/5, il 23/5, il 13/6, il 26/9, il 3/10, il 10/10, il 17/10, il 24/10, il 14/11, il 21/11 e il 28/11 ovviamente tutte del 2021.

Nel dettaglio, l'ICN tra Torino e Reggio Calabria e viceversa sarebbe deviato da Roma via Tirrenica nord, mentre gli Intercity Notte Bolzano - Roma, Torino - Salerno e Trieste - Roma e viceversa sarebbero deviati via Orte, Falconara e Rimini.

Sorte analoga spetterebbe anche all'Euronight che collega la Capitale con Monaco e Vienna che sarebbe parimenti deviato via Adriatica nel week end rispettivamente sabato a salire e domenica a scendere.

Stante il fatto che vi suggeriamo di verificare queste informazioni che col periodo che corre potrebbero essere suscettibili di modifiche, noi la "dritta" ve la abbiamo data. Sarebbe una occasione più unica che rara per osservare questi treni in stazioni normalmente non attraversate.

Si ringrazia Akiem483