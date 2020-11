Ferrovie: Operaio investito, indagato il macchinista

Risulta indagato per lesioni colpose gravissime il macchinista del mezzo che nei giorni scorsi ha investito un operaio di 64 anni a cui è stato amputato un piede.

L'uomo, secondo quanto riporta Il Giorno, ha raccontato di non averlo visto. L’episodio è avvenuto lungo la linea Milano-Venezia, all’altezza della stazione di Treviglio.

Da ottobre è in corso la manutenzione della tratta tra Treviglio e Romano e l’appalto è stato affidato alla ditta Gefer di Roma per cui lavorava anche l’operaio rimasto infortunato.

Resta comunque da capire se il 64enne in quel momento dovesse trovarsi nel punto dove è stato investito. Non è chiaro se la decisione sia stata di qualcun altro, oppure sia scaturita nel gruppo di operai impegnati nella manutenzione. Sta di fatto che il treno è stato avviato e si è mosso in avanti, il 64enne non ha fatto in tempo ad allontanarsi dai binari: la ruota gli ha schiacciato il piede fino alla caviglia. Operato d’urgenza, non è stato possibile salvargli il piede.