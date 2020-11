Ferrovie: Asti-Chivasso, non prevista la riattivazione a breve

In Piemonte, la tratta ferroviaria Chivasso-Asti non sarà riattivata.

A darne notizia il consigliere regionale di minoranza del Pd, Alberto Avetta, in seguito alla risposta dell’assessore ai trasporti della Regione, Marco Gabusi, ad un’interpellanza sul tema. “Prendiamo atto della cruda franchezza dell’assessore: la linea Chivasso-Asti non sarà riattivata a breve - dice Avetta - con buona pace delle richieste dei sindaci e del Consiglio Metropolitano che, nel 2018, aveva deliberato all’unanimità una mozione a favore del ripristino del servizio”.

Ricordiamo che la tratta è stata ufficialmente sospesa nel settembre 2011. “Le motivazioni sono sempre le stesse: linea poco utilizzata, non ci sono soldi, serve manutenzione straordinaria delle gallerie - aggiunge Avetta - oggi dovremmo investire risorse, garantendo qualità del servizio con l'obiettivo di favorire la crescita della domanda da parte dei cittadini. Così non è in Piemonte per una scelta politica precisa: il treno non interessa alla giunta Cirio”.

Foto di F Ceragioli - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24812966