Ferrovie: Trasferimento "insolito" da Lecce ad Alessandria per 14 vetture UIC-Z [VIDEO]

C'è ancora movimento dallo scalo leccese di Surbo, movimento "strano".

Nella mattinata di oggi un convoglio di ben quattordici vetture a lunga percorrenza di Trenitalia è partito dallo scalo pugliese verso quello di Alessandria Smistamento, con ogni probabilità per essere accantonate, forse definitivamente.

Nello specifico, questo corposo treno era composto da tutte vetture UIC-Z, tra le quali figuravano, oltre a carrozze ferme da diversi mesi o anni ancora in livrea XMPR, anche carrozze utilizzate fino a poco tempo fa vista la presenza degli adesivi "lockdown" con i percorsi differenziati per la salita e la discesa.

Erano presenti due vetture di tipo BH, una carrozza utilizzata per il servizio notturno e ben due per il servizio diurno, queste ultime portate in nuova livrea da non moltissimo tempo.

Il treno è stato affidato alla E.402B.152 e il suo transito è stato documentato con le foto di Davide Lippolis a Polignano a Mare e con il video di Stefano Balanica presso Barletta.

Nei prossimi giorni sapremo certamente di più sul destino di queste vetture.